في مركز ووهان للعلاج الطبي، حيث يرقد بعض مرضى فيروس كورونا، يرتدي العاملون سترات واقية، فيما وضع الناس في الشوارع كمامات للوقاية من انتقال العدوى.

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