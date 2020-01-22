اتخذت سلطات مدينة ووهان وسط الصين إجراءات مشددة لمواجهة فيروس جديد من سلالة كورونا يخشى انتشاره بسبب تنقل المسافرين للاحتفال بالعام القمري الجديد.
في مطار ووهان الدولي، قام الموظفون بفحص المسافرين باستخدام الكاميرات الحرارية ومقاييس درجة حرارة الجسم.
في مركز ووهان للعلاج الطبي، حيث يرقد بعض مرضى فيروس كورونا، يرتدي العاملون سترات واقية، فيما وضع الناس في الشوارع كمامات للوقاية من انتقال العدوى.
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