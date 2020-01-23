اختتمت مجموعة الصين للإعلام استعداداتها لعروض مهرجان الربيع الذي يقام كل عام بمناسبة حلول العام الصيني الجديد. وتمنى المشاركون في العروض عاماً جديداً ومزدهراً لجميع أقاربهم وأصدقائهم وجمهورهم العريض، حيث تعتبر عروض المهرجان الملقب باسم "تشو وان" الأكثر مشاهدة على شاشات التلفزيون الرسمي خلال رأس السنة الصينية. وتتضمن العروض برامج كوميدية وفقرات غنائية وفلكلورية راقصة والعديد من عروض الأوبرا التقليدية الصينية.
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