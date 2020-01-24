تسعة أولياء ممن تم ترحيلهم، حين فرقت إدارة دونالد ترامب آلاف عائلات المهاجرين، حطوا الرحال مجددا في الولايات المتحدة في إطار لم الشمل مع أطفالهم، الذين لم يروهم منذ سنة ونصف السنة. ووصلت المجموعة إلى مطار لوس أنجلس الدولي قادمة من مدينة غواتيمالا، في رحلة نظمت بقرار من القاضي الفيدرالي، الذي وجد أن الحكومة الامريكية منعت أولئك الأشخاص من طلب اللجوء، دون موجب قانوني. وكان لقاء الأولياء بآبائهم تذكيرا قويا بآثار سياسة ترامب، حتى وإن خفتت الأنظار إزاء ذلك وسط اجراءات عزل الرئيس الأمريكي وتصاعد حدة التوتر مع إيران. أكثر من 4 آلاف طفل تم فصلهم عن أوليائهم في الولايات المتحدة، قبل وخلال تطبيق السياسة الصارمة، المتعلقة بعدم السماح بعبور الحدود.