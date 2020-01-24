تسعة أولياء ممن تم ترحيلهم، حين فرقت إدارة دونالد ترامب آلاف عائلات المهاجرين، حطوا الرحال مجددا في الولايات المتحدة في إطار لم الشمل مع أطفالهم، الذين لم يروهم منذ سنة ونصف السنة. ووصلت المجموعة إلى مطار لوس أنجلس الدولي قادمة من مدينة غواتيمالا، في رحلة نظمت بقرار من القاضي الفيدرالي، الذي وجد أن الحكومة الامريكية منعت أولئك الأشخاص من طلب اللجوء، دون موجب قانوني. وكان لقاء الأولياء بآبائهم تذكيرا قويا بآثار سياسة ترامب، حتى وإن خفتت الأنظار إزاء ذلك وسط اجراءات عزل الرئيس الأمريكي وتصاعد حدة التوتر مع إيران. أكثر من 4 آلاف طفل تم فصلهم عن أوليائهم في الولايات المتحدة، قبل وخلال تطبيق السياسة الصارمة، المتعلقة بعدم السماح بعبور الحدود.
No Comment المزيد من
شاهد: الجراد الصحراوي يغزو كينيا ويهدد الدول المجاورة
شاهد: لأشجار عيد الميلاد المستخدمة فائدة كبيرة في حديقة حيوان أمريكية
شاهد: أمير ويلز تشارلز يلتقي الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ في دافوس
شاهد: عواصف ترابية شديدة تجتاح مدن أستراليا
شاهد: نفاد الأقنعة في مناطق الصين بسبب "الفيروس الغامض"
شاهد: عروض كوميدية وغنائية وراقصة في استعدادات الصين لمهرجان الربيع
شاهد: عاصفة غلوريا تثير زبد البحر على السواحل الكتالونية
شاهد: احتجاجات ضد الحكومة في شوارع العاصمة الكولومبية
شاهد: مئات العراقيين يشيعون جثمان ناشطة قتلت في البصرة
شاهد: إجراءات مشددة في ووهان الصينية لمواجهة فيروس كورونا
شاهد: مئات المهاجرين يتحدون ترامب بعبور المكسيك لدخول الولايات المتحدة الأمريكية
شاهد: مسيرة لآلاف "المسلحين" الأمريكيين ضد مكافحة حيازة الأسلحة
العراق: استمرار الإشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن
. الأذريون يحيون الذكرى الثلاثين لـ "يناير الأسود"