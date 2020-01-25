سابق رجال الإنقاذ الأتراك الزمن السبت للبحث عن ناجين تحت الأنقاض بعد الزلزال القوي الذي أودى ب 22 شخصا وجرح 200 آخرين. الزلزال الذي ضرب مساء الجمعة بلغت قوته 6,8 درجات وحدد مركزه في بلدة سيفريجه بمحافظة إلازيغ وإمتدت إرتداداته إلى الدول المجاورة. وأكّدت هيئة ادارة الطوارئ والكوارث الحكومية (أفاد) أن 42 شخصا أنقذوا من تحت أنقاض أبنية منهارة في إلازيغ، فيما قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في وقت سابق السبت إن عدد المحتجزين تحت الأنقاض يقدر بنحو 22 شخصا.
No Comment المزيد من
شاهد: تواصل المظاهرات في فرنسا ضد قانون إصلاح أنظمة التقاعد
شاهد: أفضل المقاطع المصورة لفقرة بدون تعليق في هذا الأسبوع
شاهد: مسؤولون مسلمون ويهود يزورون معسكر أوشفيتز
شاهد: أضرار كبيرة خلفتها عاصفة غلوريا في إسبانيا
شاهد: بوريس جونسون يستقبل تنينين صينيين في مكتبه بداونينغ ستريت
شاهد: 9 أولياء ممن رحلتهم إدارة ترامب يعودون إلى الولايات المتحدة في إطار لم الشمل
شاهد: الجراد الصحراوي يغزو كينيا ويهدد الدول المجاورة
شاهد: لأشجار عيد الميلاد المستخدمة فائدة كبيرة في حديقة حيوان أمريكية
شاهد: أمير ويلز تشارلز يلتقي الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ في دافوس
شاهد: عواصف ترابية شديدة تجتاح مدن أستراليا
شاهد: نفاد الأقنعة في مناطق الصين بسبب "الفيروس الغامض"
شاهد: عروض كوميدية وغنائية وراقصة في استعدادات الصين لمهرجان الربيع
شاهد: عاصفة غلوريا تثير زبد البحر على السواحل الكتالونية
شاهد: احتجاجات ضد الحكومة في شوارع العاصمة الكولومبية