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سابق رجال الإنقاذ الأتراك الزمن السبت للبحث عن ناجين تحت الأنقاض بعد الزلزال القوي الذي أودى ب 22 شخصا وجرح 200 آخرين. الزلزال الذي ضرب مساء الجمعة بلغت قوته 6,8 درجات وحدد مركزه في بلدة سيفريجه بمحافظة إلازيغ وإمتدت إرتداداته إلى الدول المجاورة. وأكّدت هيئة ادارة الطوارئ والكوارث الحكومية (أفاد) أن 42 شخصا أنقذوا من تحت أنقاض أبنية منهارة في إلازيغ، فيما قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في وقت سابق السبت إن عدد المحتجزين تحت الأنقاض يقدر بنحو 22 شخصا.

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