ناقش مجلس الوزراء الفرنسي الجمعة مشروع إصلاح أنظمة التقاعد الذي اقترحه الرئيس إيمانويل ماكرون وأحاله على البرلمان، رغم ضغوط النقابات التي نظّمت تظاهرات وإضراب في أرجاء البلاد. وسارت المظاهرات في كافة أرجاء فرنسا. ففي باريس، عبرت المظاهرة وسط العاصمة، حيث انطلقت قبل الظهر من ساحة الجمهورية في اتجاه ساحة كونكورد. ويواجه معارضو مشروع إصلاح أنظمة التقاعد تحديا للحفاظ على استمرارية الحركة الاحتجاجية، خصوصا بعد توصل الحكومة إلى اتفاق مع النقابات الأكثر اعتدالا. وتصاعد التوتر إلى أعلى درجاته هذا الأسبوع بعد تسجيل عدة انقطاعات في الكهرباء تبنتها الكونفيدرالية العامة للعمل التي احتجزت الشرطة بعض عناصرها لفترة وجيزة. وفيما دعت الحكومة إلى تطبيق عقوبات، اتهمها مارتينز بأنها "تزيد تأجيج الأوضاع".