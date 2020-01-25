قام مسؤولون مسلمون ويهود بزيارة "تاريخية" مشتركة إلى معسكر أوشفيتز في بولندا الخميس تكريماً لضحايا المحرقة التي ارتكبتها ألمانيا النازية بحق اليهود إبان الحرب العالمية الثانية، في خطوة تأتي قبل أيام قليلة من الذكرى الخامسة والسبعين لتحرير هذا المعسكر على أيدي الجيش السوفياتي الأحمر في 27 كانون الثاني/يناير 1945.

وترأس الوفد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، وزير العدل السعودي الأسبق محمد بن عبد الكريم العيسى، الذي أمّ جمعاً من المصلّين قرب النصب التذكاري لضحايا المحرقة. وشارك في هذه الزيارة قرابة 60 مسؤولاً دينياً ونقابياً من جميع أنحاء العالم.

وقتلت ألمانيا النازية في معسكر أوشفير أكثر من مليون يهودي، غالبيتهم بغرف الغاز، من أصل ستة ملايين يهودي أبادتهم خلال الحرب العالمية الثانية.