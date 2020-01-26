تحت برج إيفل في باريس، أقيمت الاحتفالات بالسنة الصينية الجديدة السبت. وقدمت الرابطة الفرنسية الصينية لرقص التنين والأسد عروضا للحشود التي حضرت بقوة. وتأتي الاحتفالات بالعام الصيني الجديد في وقت صعب، حيث سجلت فرنسا ثلاثة حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستحدث الذي انتشر في جميع أنحاء الصين. وتابعت شركة استغلال برج إيفل أنباء الفيروس في فرنسا عن كثب.
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