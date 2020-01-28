يشارك حوالي سبعة ملايين شخص في سلسلة بشرية بولاية كيرالا في جنوب الهند من المتوقع أن يبلغ طولها حوالي 620 كيلومترًا احتجاجا على قانون الجنسية الجديد في الهند الذي يوصف بأنه "عنصري بامتياز تجاه المسلمين".

ويتيح القانون منح الجنسية للاجئين من غير المسلمين ممن وصلوا إلى الهند قبل 31 ديسمبر عام 2014 وذلك من دول أفغانستان وباكستان وبنغلايش إذا أظهروا أنهم تعرضوا للاضطهاد في بلدانهم