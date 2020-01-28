عاجل

لقي عشرات الأشخاص حتفهم في الفيضانات التي شهدتها مدغشقر حيث تسببت الأمطار الغزيرة التي تضرب شمال غرب الجزيرة منذ أسبوع في كوارث ضخمة. وعادة ما يؤدي موسم الأمطار الغزير الذي يمتد لستة أشهر إلى وقوع إصابات وأضرار واسعة النطاق. وأعلن المكتب الوطني لإدارة مخاطر الكوارث أن الفيضانات في منطقتي ميتسينجو ومايفاتانا أودت بحياة 26 شخصا على الأقل منذ يوم الأحد، ولا يزال 15 شخصا آخرين في عداد المفقودين. وتسببت الفيضانات في تشريد آلاف السكان الذين أصبحوا دون مأوى، كما أتلفت المحاصيل الزراعية.

No Comment المزيد من

لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox