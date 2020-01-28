لقي عشرات الأشخاص حتفهم في الفيضانات التي شهدتها مدغشقر حيث تسببت الأمطار الغزيرة التي تضرب شمال غرب الجزيرة منذ أسبوع في كوارث ضخمة. وعادة ما يؤدي موسم الأمطار الغزير الذي يمتد لستة أشهر إلى وقوع إصابات وأضرار واسعة النطاق. وأعلن المكتب الوطني لإدارة مخاطر الكوارث أن الفيضانات في منطقتي ميتسينجو ومايفاتانا أودت بحياة 26 شخصا على الأقل منذ يوم الأحد، ولا يزال 15 شخصا آخرين في عداد المفقودين. وتسببت الفيضانات في تشريد آلاف السكان الذين أصبحوا دون مأوى، كما أتلفت المحاصيل الزراعية.