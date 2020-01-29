نُشر فيديو يُظهر هرب رجال الإطفاء من طريق انتشرت فيه النيران القادمة من إحدى غابات ولاية نيو ساوث ويلز بشكل مخيف في أقل من ثلاث دقائق. وكان رجال الإطفاء في مهمة خاصة لحماية المنشآت من تأثير الحرائق في منطقة شولهيفن قبل أن تؤدي رياح قوية إلى وصول النيرات إلى الطريق توقفت فيه سيارة الإطفاء. وهرع رجال الإطفاء باتجاه السيارة وقادوها لبر الأمان قبل أن تنتشر النيران في الطريق. وقالت دائرة الإطفاء الأسترالية إن طاقمها تمكن من حماية العقار الذي هددته النيران المنتشرة.
No Comment المزيد من
شاهد كيف يقضي عمّال فندق صيني أوقاتهم وشبح كورونا يخيّم على ووهان
شاهد: لوحة عملاقة لتكريم أسطورة كرة السلة الراحل براينت في الفلبين
شاهد.. آلاف السوريين يفرّون من جحيم التصعيد العسكري في إدلب
شاهد: إنقاذ رنة سقطت في حوض سباحة
شاهد: جدارية عملاقة تكريما لأسطورة السلة الراحل كوبي براينت
شاهد: مسيرة على أضواء الشموع للناجين من معسكر "اوشفيتز" في ذكرى المحرقة
شاهد: آثار الفيضانات والانزلاقات الأرضية جنوب شرقي البرازيل
شاهد: عشرات القتلى وآلاف المشردين في مدغشقر بسبب الفيضانات
شاهد: 7 ملايين يشاركون في سلسلة بشرية بالهند احتجاجا على قانون الجنسية
شاهد: الناجون من مخيم أوشفيتز النازي يحيون الذكرى 75 لتحريرهم
شاهد: عشاق كوبي براينت يضيئون الشموع حدادا على رحيله
شاهد: الأستراليون يحتفلون بالعيد الوطني وسط دعوات لتغيير دلالته
شاهد: حرفة صيد الأسماك في الجليد تراث شعبي شهير في فلاديفوستوك
شاهد: المؤمنون الهندوس يؤدون طقس السباحة في نهر الغانغ بمناسبة براياغراج