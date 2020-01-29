نُشر فيديو يُظهر هرب رجال الإطفاء من طريق انتشرت فيه النيران القادمة من إحدى غابات ولاية نيو ساوث ويلز بشكل مخيف في أقل من ثلاث دقائق. وكان رجال الإطفاء في مهمة خاصة لحماية المنشآت من تأثير الحرائق في منطقة شولهيفن قبل أن تؤدي رياح قوية إلى وصول النيرات إلى الطريق توقفت فيه سيارة الإطفاء. وهرع رجال الإطفاء باتجاه السيارة وقادوها لبر الأمان قبل أن تنتشر النيران في الطريق. وقالت دائرة الإطفاء الأسترالية إن طاقمها تمكن من حماية العقار الذي هددته النيران المنتشرة.