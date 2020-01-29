رسم فلبينيون لوحة عملاقة لأسطورة كرة السلة الأمريكية كوبى براينت بصحبة ابنته تكريماً لوفاته في حادث تحطم طائرة مروحية نهاية الأسبوع الماضي. ورُسمت اللوحة بملعب لكرة السلة في تجمع سكني في العاصمة مانيلا بعد 24 ساعة من وفاة براينت. كذلك تم وضع الزهور والشموع بموقع اللوحة حداداً على النجم الذي توفي عن عمر يناهز 41 عاماً. ويعتبر الفلبينيون براينت واحداً من أفضل من مارسوا كرة السلة في تاريخ اللعبة.
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