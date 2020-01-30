قبل اليوم المموعود..
حدث غير عادي شهده تمثال البرونز الشهير للطفل الذي يتبوّل في حوض نافورة وسط العاصمة البلجيلية بروكسل. إذ أُلبس التمثال سترة بألوان العلم البريطاني ووضعت قبّعة على رأسه، وذلك قبل يوم من خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
وكان أعضاء البرلمان الأوروبي من 27 دولة في الاتحاد قد صوتوا الخميس على اتفاق بريكست. وينتظر أن تودّع بريطانيا رسميا عضوية الاتحاد على الساعة 23:00 بتوقيت غرينيتش من يوم 2020/01/31، لينهي هذا البلد بذلك أكثر من أربعة عقود من الاندماج الاقتصادي والسياسي مع أقرب جيرانه.
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