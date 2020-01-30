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تجمع عدد من النشطاء البريطانيين خارج مقر البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل للتعبير عن حزنهم لقرب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وحمل النشطاء هيكل شجرة بلوط كرمز لجذور الصداقة الممتدة بين بريطانيا وأوروبا حتى بعد بريكست. وقال الناشط نيك كروسبي: "هناك شعور بالألم على ما نخسره"، في إشارة إلى الخروج البريطاني. وصادق البرلمان أمس الأربعاء على الخروج البريطاني بشكل نهائي والمقرر نهاية الشهر الحالي.

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