قُتل عشرة مدنيين في غارات جوية استهدفت مدينة في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا حيث تواصل قوات النظام تقدمها على الأرض وتقترب تدريجياً من تحقيق هدفها باستعادة كامل طريق دولي استراتيجي.
واتهم المرصد السوري المعارض روسيا بتفيذ الغارات، الأمر الذي نفته الأخيرة.
ومنذ كانون الأول/ديسمبر، تشهد مناطق خارجة عن سيطرة دمشق في محافظة إدلب وجوارها، حيث يعيش ثلاثة ملايين شخص نصفهم تقريباً من النازحين، تصعيداً عسكرياً يقوده النظام في دمشق وحليفته روسيا.
ويتركز التصعيد في ريف إدلب الجنوبي وحلب الغربي حيث يمر جزء من الطريق الدولي الذي يربط مدينة حلب بالعاصمة دمشق.
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