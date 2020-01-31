بزيٍّ تتقاسمه ألوان علم الاتحاد الأوروبي، احتشد العشرات من البريطانيين المناهضين للبريكست أمام مجلس العموم وسط العاصمة لندن عشية مغادرة المملكة المتحدة للتكتّل،
ربما لأن المتظاهرين المنددين بـاتفاق الخروج العسير أرادوا التوثيق للحظة تاريخية تمر بها البلاد من خلال صور ويافطات وهتافات تقول :هناك الكثير من البريطانيين بقوا حتى اللحظة الأخيرة يعبّرون عن رفضهم للانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
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