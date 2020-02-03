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افتتحت مستشارة الدولة في ميانمار أونغ سان سو كي مهرجان الأعراق الوطنية في البلاد وسط انتقادات حادة تواجها بشأن سياسات الحكومة ضد الأقلية من مسلمي الروهينغا. ويتضمن المهرجان عروضاً تمثل الفنون والأزياء التقليدية لكل أقلية من الأقليات المكونة للمجتمع في ميانمار ويستمر حتى يوم الجمعة المقبل. ولا تعترف حكومة ميانمار بمسلمي الروهينغا البالغ عددهم حوالي مليون شخص أو تمنحهم جنسية البلد كما تقول الأمم المتحدة إن سلطات البلاد تسعى لتطهيرهم على أساس عرقي.

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