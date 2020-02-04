عاجل
euronews_icons_loading
شاهد: أكثر من نصف مليون نازح من إدلب معظمهم من النساء والأطفال

أسفرت أسابيع من القصف الجوي المكثف والهجوم البري للحكومة السورية المدعومة من روسيا، إلى نزوح أهالي بلدات سورية بأكملها إلى الشمال بالقرب من الحدود التركية.

ويقدر عدد النازحين بحوالي 300 ألف شخص منذ عام 2019، أغلبتهم الساحقة ثمانين في المئة من النساء والأطفال.

وتواجه الأسر النازحة حديثًا فصل الشتاء القاسي، تعيش في ظروف صعبة للغاية وتكافح لإبقاء أطفالها على قيد الحياة.

No Comment المزيد من

لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox