شاهد: أكثر من نصف مليون نازح من إدلب معظمهم من النساء والأطفال

أسفرت أسابيع من القصف الجوي المكثف والهجوم البري للحكومة السورية المدعومة من روسيا، إلى نزوح أهالي بلدات سورية بأكملها إلى الشمال بالقرب من الحدود التركية.
ويقدر عدد النازحين بحوالي 300 ألف شخص منذ عام 2019، أغلبتهم الساحقة ثمانين في المئة من النساء والأطفال.
وتواجه الأسر النازحة حديثًا فصل الشتاء القاسي، تعيش في ظروف صعبة للغاية وتكافح لإبقاء أطفالها على قيد الحياة.
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