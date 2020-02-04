شاهد: آلاف الأسرّة الفارغة تنظر مصابي فيروس كورونا

تصطف مئات الأسرّة الفارغة في مركز معارض تم تحويله إلى مستشفى مؤقت في بؤرة انتشار الفيروس القاتل في الصين يوم الثلاثاء، بانتظار نقل المرضى.

وتسعى السلطات جاهدة لتوفير المرافق والأسرة والعلاج الطبي لتدفق المرضى في ووهان بمقاطعة هوبى بوسط الصين، وهي نقطة الصفر في حرب الصين ضد الفيروس.

كما كثفت ماليزيا عمليات التنظيف في مطار كوالالمبور من أجل التصدي لانتشار الفيروس.

وتجاوزت حصيلة ضحايا فيروس كورونا الجديد الذي أودى بحياة 425 شخصًا، عددَ الوفيّات بفيروس سارس في الصين. وأقرت الحكومة الصينيّة الإثنين بـ"قصور" في تحرّكها مشيرةً إلى أنّها بحاجة "ملحّة" إلى أقنعة واقية من ضمن الإجراءات لاحتواء انتشار الوباء.