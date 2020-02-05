شاهد: الأنوار تغزو العاصمة الدنماركية كوبنهاغن

تستمر فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الأنوار في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، والذي انطلق خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقد زادت العروض الفنية الملونة والمثيرة من جمال كوبنهاغن. وقد قام المشرفون على التظاهرة بإضاءة جناح "تيفولي غاردنز" للتزحلق على الجليد بمائة ألف مصباح ذهبي في مشهد حوّل المكان إلى أرض سحرية، بينما أشرق شعاع ليزر أخضر ساطع من الأرض نحو المدينة.

ويستقطب مهرجان الأضواء، الذي يستمر إلى غاية الـ 23 من هذا الشهر عددا كبيرا من الزوار حيث يجلب الألوان والدفء إلى المدينة خلال أشهر الشتاء المظلمة. ويقدم المهرجان أكثر من 60 عرضا ضوئيا في جميع أنحاء المدينة ويتم تشغيل الأنوار بالطاقة المستدامة.