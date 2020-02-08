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شاهد: حشود ضخمة من الهندوس في مهرجان ثايبوسام بماليزيا رغم مخاوف انتشار كورونا

شارك الآلاف من الهندوس في احتفالات مهرجان ثايبوسام السنوي بماليزيا. وسارت المواكب الاحتفالية نحو كهف معبد باتو بضواحي العاصمة كوالالمبور. ولم تثنِ المخاوف من الإصابة بفيروس كورونا الجديد المتدينين من حضور فعاليات المهرجان.

وحرص عدد من المشاركين في مهرجان ثايبوسام على ارتداء أقنعة الوجه بعد الدعوات التي وجهتها السلطات للمواطنين والسياح باعتماد تدابير وقائية خاصة في المعبد، وهو موقع شهير للحج بالإضافة إلى أنه نقطة جذب سياحي رئيسية كما تمّت دعوة الزوار إلى مراعاة النظافة الشخصية وارتداء الأقنعة للحد من انتشار الفيروس. وكانت السلطات الماليزية قد أكدت إصابة 15 شخصا بفيروس كورونا.

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