شاهد: المئات يتنافسون في مسابقة تزلج "تحت ضوء القمر" في جبال الألب

شهد يوم الجمعة الفائت النسخة الرابعة عشرة من منافسات "التزلج تحت ضوء القمر"، وشارك فيها 364 رياضياً من 20 دولة. الحدث الذي يعرف بالإنجليزية بـ"ذي ساوث تايرول مونلايت كلاسيك" يقام في منطقة تيرول الجنوبية (جبال الألب) سنوياً، وليلاً، وهو يُعتبرُ إحدى أعرق مسابقات رياضة التزلج في إيطاليا. يوم أمس شارك في مسابقتيْ فئة الثلاثين كيلومتراً والخمسة عشر كيلومتراً، المئات من الرياضيين الهواة، ولكن أيضاً العالميين الذين يستغلون الفرصة للتنافس فيما بينهم، في جوّ مختلف قليلاً عن العادة. وتوّج الإيطالي جياندومينيكو سالفادوري بالمرتبة الأولى عن فئة الرجال، بينما فائت البولندية جوستينا كوالتشيك عن فئة النساء، بمسابقة 30 كيلومتراً. أما الإيطالي ماتيو تانيل، ففاز في سباق 15 كيلومتراً عن فئة الرجال، بينما توّجت الإيطالية مايكيلا باتشيدر عن فئة النساء.