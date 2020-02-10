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شاهد: عاصفة "سيارا" تضرب ألمانيا

ضربت عاصفة "سيارا" شمال أوروبا، وهي مصحوبة بأمطار غزيرة وبرياح في قوة الإعصار، ما أجبر السلطات على تعليق الرحلات الجوية والرحلات على متن القطارات، فيما الغيت الرحلات البحرية في دجبول الألمانية، حيث تعرف العاصفة باسم "سابين". وقد ألغيت كذلك عديد المباريات الرياضة والتظاهرات، في وقت دعت السلطات الأهالي إلى البقاء داخل منازلهم.

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