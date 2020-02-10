شاهد: سلسلة بشرية "نسوية" على امتداد سبعة كيلومترات للتنديد بالعنف ضد المرأة

شاركت حوالي 7 آلاف امرأة في سلسلة بشرية "نسوية" بطول 7 كيلومترات في العاصمة الاسبانية مدريد للتنديد بالتمييز والعنف ضد المرأة. ويأتي هذا الإجراء قبل شهر من مظاهرة الـ 8 مارس-أذار، وهو اليوم العالمي للمرأة. واختارت المشاركات في تنظيم السلسلة البشرية اللون الأرجواني والمظلات خلال وقفتهن.