شاهد: سلسلة بشرية "نسوية" على امتداد سبعة كيلومترات للتنديد بالعنف ضد المرأة

شاركت حوالي 7 آلاف امرأة في سلسلة بشرية "نسوية" بطول 7 كيلومترات في العاصمة الاسبانية مدريد للتنديد بالتمييز والعنف ضد المرأة. ويأتي هذا الإجراء قبل شهر من مظاهرة الـ 8 مارس-أذار، وهو اليوم العالمي للمرأة. واختارت المشاركات في تنظيم السلسلة البشرية اللون الأرجواني والمظلات خلال وقفتهن.
No Comment المزيد من
شاهد: "جرذ ضخم" يتصدر استعراضا مائيا في ثاني أيام كرنفال البندقية
شاهد: مئات الفوانيس الطائرة والمضيئة تزيّن سماء تايوان
هونغ كونغ: انتهاء الإضراب الطبي المطالب "بإغلاق الحدود مع الصين"
شاهد: المئات يتنافسون في مسابقة تزلج "تحت ضوء القمر" في جبال الألب
شاهد: حشود ضخمة من الهندوس في مهرجان ثايبوسام بماليزيا رغم مخاوف انتشار كورونا
شاهد: أبرز الأحداث العالمية في أسبوع
شاهد: مراهقون في بلجيكا يطالبون بمكافحة تغير المناخ
شاهد: أفضل اللقطات المصورة لفقرة بدون تعليق لهذا الأسبوع
شاهد: بعد أطول مهمة في الفضاء لامرأة .. رواد فضاء يعودون إلى الأرض
شاهد: صراع الديكة في فنزويلا
شاهد: ترامب يرفض مصافحة بيلوسي فترد بتمزيق خطابه
شاهد: طائرات وفرق خاصة لإخماد حرائق كورسيكا
شاهد: عاصفة قوية تجتاح بلدان الساحل الأدرياتيكي
شاهد: لوحة موناليزا بحلة جديدة للبيع