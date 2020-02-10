شاهد: أستراليا تواجه العواصف والأمطار بعد مسلسل الحرائق

بعد الحرائق تواجه أستراليا الفيضانات بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت في سيدني وأجزاء كبيرة من ولاية نيو ساوث ويلز خلال الأيام القليلة الماضية. وتسببت الأمواج القوية على طول الساحل في تآكل شواطئ سيدني، وأغرق زبد البحر بعض المنازل. وأعلن مكتب الأرصاد الجوية أن بعض المناطق سجلت ما بين 600 و 700 ملميتر من الأمطار منذ يوم الأربعاء الماضي، مضيفا أنه من المتوقع إستمرار العواصف خلال الأسبوع المقبل.

كما تسببت العواصف والأمطار في ارتفاع منسوب السدود في منطقة سيدني الكبرى بأكثر من 20 بالمئة.