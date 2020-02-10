شاهد: مهرجان "المزلاج بيتي الصنع" في روسيا

شهدت مدينة ماماديشش الروسية يوم السبت 8 شباط/ فبراير ما يعرف بـ"مهرجان المزلاج بيتي الصنع"، الذي شهد بدوره إنشاء عدد من الأكواخ المستوحاة من الحكايات الخيالية، ومشاركة نماذج طائرات نفاثة وشاحنات كاماز روسية.
ينظم الحدث للمرة الرابعة و يشارك فيه 36 فريقًا في نسخة هذا العام.
ارتدت الفرق المتنافسة أزياء تنكرية قبل أن تنزلق أسفل تلة جليدية وعلى طول مسار طوله 300 متر، ليتم تقييم المشاركات ضمن أربع فئات هي أفضل زي، والمزلاج الأكثر إبداعاً، والمسافة المقطوعة خلال زمن معين.
No Comment المزيد من
شاهد: نقش أسماء نجوم السينما العالمية على جوائز الأوسكار
شاهد: أستراليا تواجه العواصف والأمطار بعد مسلسل الحرائق
شاهد: عاصفة "سيارا" تضرب ألمانيا
فيديو: العاصفة "سيارا" تضرب إيرلندا والرياح تقطع التيار عن 14 ألف مسكن
شاهد: رياح في هولندا تدفع مترجلا عشرات الأمتار إلى الخلف
شاهد: سلسلة بشرية "نسوية" على امتداد سبعة كيلومترات للتنديد بالعنف ضد المرأة
شاهد: "جرذ ضخم" يتصدر استعراضا مائيا في ثاني أيام كرنفال البندقية
شاهد: مئات الفوانيس الطائرة والمضيئة تزيّن سماء تايوان
هونغ كونغ: انتهاء الإضراب الطبي المطالب "بإغلاق الحدود مع الصين"
شاهد: المئات يتنافسون في مسابقة تزلج "تحت ضوء القمر" في جبال الألب
شاهد: حشود ضخمة من الهندوس في مهرجان ثايبوسام بماليزيا رغم مخاوف انتشار كورونا
شاهد: أبرز الأحداث العالمية في أسبوع
شاهد: مراهقون في بلجيكا يطالبون بمكافحة تغير المناخ
شاهد: أفضل اللقطات المصورة لفقرة بدون تعليق لهذا الأسبوع