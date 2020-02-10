شاهد: مهرجان "المزلاج بيتي الصنع" في روسيا

شهدت مدينة ماماديشش الروسية يوم السبت 8 شباط/ فبراير ما يعرف بـ"مهرجان المزلاج بيتي الصنع"، الذي شهد بدوره إنشاء عدد من الأكواخ المستوحاة من الحكايات الخيالية، ومشاركة نماذج طائرات نفاثة وشاحنات كاماز روسية.

ينظم الحدث للمرة الرابعة و يشارك فيه 36 فريقًا في نسخة هذا العام.

ارتدت الفرق المتنافسة أزياء تنكرية قبل أن تنزلق أسفل تلة جليدية وعلى طول مسار طوله 300 متر، ليتم تقييم المشاركات ضمن أربع فئات هي أفضل زي، والمزلاج الأكثر إبداعاً، والمسافة المقطوعة خلال زمن معين.