تصدر قارب على شكل جرذ الماء العملاق -يسمَّى بنتيغانا- موكباً أبحرَ في اليوم الثاني من المهرجان البحري السنوي في مدينة البندقية الإيطالية، حيث احتشد الآلاف على ضفاف القنوات لمتابعة الاستعراض.

وتغيّب عن استعراض السنة نحو مئة قارب احتجاجاً.

وكانت نوادي التجديف في البندقية قد منعت من الإبحار في القناة الكبرى -إحدى أكبر القنوات في المدينة- في التاسع عشر من كانون الثاني/يناير الفائت بعدما احتجت على الأضرار التي تتسبب بها حركة الموج.

ولذا لم تشارك في استعراض هذا العام إلا نوادي التجديف من المنطقة المحيطة، وليس من البندقية نفسها. ولكن على الرغم من هذا التغيّب، استمتع الجمهور بكل أشكال قوارب التجديف التقليدية وهي تعبر القناة الكبرى.

يذكر أخيراً أن مهرجان البندقية سنوي، ويدوم أسابيع، تحديداً إلى حين حلول موعد الصوم الكاثوليكي الكبير. هذا العام، بدأ الكرنفال أمس وسيستمر حتى الخامس والعشرين من مارس/ آذار المبقل.