ضربت عاصفة "سيارا" المعروفة أيضا "بسابين" السواحل الهولندية أمس الاحد، واستطاع شاهد عيان تصوير مشهد على شاطئ "ويجك آم زي" غربي أمستردام، لشخص تدفعه الرياح القوية إلى الخلف ، فيتقهقر كما لو كان يتزلج على الجليد. وقد ضربت العاصفة كذلك فرنسا وبلجيكا ، ما دفع بالسلطات عبر أنحاء أوروبا بإطلاق حالة الانذار من وقوع فيضانات، وهبوب رياح عاتية.