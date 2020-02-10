ضربت عاصفة "سيارا" المعروفة أيضا "بسابين" السواحل الهولندية أمس الاحد، واستطاع شاهد عيان تصوير مشهد على شاطئ "ويجك آم زي" غربي أمستردام، لشخص تدفعه الرياح القوية إلى الخلف ، فيتقهقر كما لو كان يتزلج على الجليد. وقد ضربت العاصفة كذلك فرنسا وبلجيكا ، ما دفع بالسلطات عبر أنحاء أوروبا بإطلاق حالة الانذار من وقوع فيضانات، وهبوب رياح عاتية.
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