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رياح قوية تدفع بمترجل إلى الوراء دون أن يستطبع التقدم بسهولة.

ضربت عاصفة "سيارا" المعروفة أيضا "بسابين" السواحل الهولندية أمس الاحد، واستطاع شاهد عيان تصوير مشهد على شاطئ "ويجك آم زي" غربي أمستردام، لشخص تدفعه الرياح القوية إلى الخلف ، فيتقهقر كما لو كان يتزلج على الجليد. وقد ضربت العاصفة كذلك فرنسا وبلجيكا ، ما دفع بالسلطات عبر أنحاء أوروبا بإطلاق حالة الانذار من وقوع فيضانات، وهبوب رياح عاتية.

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