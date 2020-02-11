أطلقت قوات الأمن اللبنانية الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، في شوارع بيروت المؤدية إلى مقر البرلمان، حيث حاول محتجون إزالة كتل إسمنتية عملاقة.

وفرضت الشرطة طوقا حول المنطقة، كما فتحت بدعم من القوات الخاصة، الطرقات التي أغلقها المحتجون منعا لوصول أعضاء الحكومة والنواب إلى البرلمان. إلى ذلك هاجم مؤيدون للحكومة بعض المحتجين بهدف إجبارهم على فتح الطريق، وتدخلت قوات الأمن للفصل بين الجانبين. وقالت منظمة الهلال الأحمر إن 28 شخصا من الجرحى نقلوا إلى المستشفيات، فيما تلقى 190 شخصا الاسعافات الأولية. ويطالب المحتجون الذين أجبروا رئيس الوزراء سعد الحريري على الاستقالة، بإلغاء إصلاحات يعتبرونها مجحفة، كما يطالبون بذهاب طبقة سياسية يتهمونها بالفساد وبعدم الكفاءة، ويحملونها مسؤولية تدهور الأوضاع المالية في البلاد.