شاهد: سكان بريتاني في فرنسا يستمتعون بمناظر زبد البحر

غطى الإثنين زبد البحر شوارع مدينة سان وينول الساحلية الواقعة في منطقة بريتاني في شمال غرب فرنسا، في أعقاب العاصفة سيارا التي اجتاحت البلاد منذ الأحد. وضربت العاصفة أجزاء من أوروبا، ووصلت إلى فرنسا وبلجيكا وهولندا بعد أن تسببت في فيضانات كبيرة في المملكة المتحدة وأجزاء من ايرلندا. وخرج سكان البلدة الساحلية إلى الشوارع للإستمتاع بمناظر الزبد البحري.

هذا، وأصدرت مصالح الأرصاد الجوية تحذيرات من الفيضانات والرياح في جميع أنحاء أوروبا كما تم إلغاء بعض الرحلات الجوية بسبب قوة الرياح التي تجاوزت في بعض المناطق 200 كيلومتراً في الساعة.