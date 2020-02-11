شاهد: أمطار غزيرة تتسبب في فيضانات وانزلاقات طينية في البرازيل

التقط شاب مشهدا مصورا مأساويا بواسطة هاتفه في ساو بالو البرازيلية، وهو يشاهد منازل في سفح الجبل تتعرض للردم بسبب الانزلاقات الطينية، التي تسييت بها أمطار غزيرة. ويقول شاهد العيان غابريال فرانسا البالغ من العمر 27 سنة، إنه سمع صياحا في جوار منزله، فخرج وصور مشهد انزلاق التربة وهي تغمر المنازل. وقد وصل فريق الطوارئ لاحقا إلى مكان الحادث، حيث أنقذ فتاة حوصرت تحت أحد المنزلين الذين غمرتهما التربة، فيما تضرر منزل آخر جزئيا.
No Comment المزيد من
شاهد: العاصفة سيارا تضرب سويسرا والرياح على أشدها في الجبال
شاهد: سكان بريتاني في فرنسا يستمتعون بمناظر زبد البحر
شاهد: بلغاريون يحتفلون بشفيع مربي النحل ويباركون جرار العسل
شاهد: مهرجان "المزلاج بيتي الصنع" في روسيا
شاهد: نقش أسماء نجوم السينما العالمية على جوائز الأوسكار
شاهد: أستراليا تواجه العواصف والأمطار بعد مسلسل الحرائق
شاهد: عاصفة "سيارا" تضرب ألمانيا
فيديو: العاصفة "سيارا" تضرب إيرلندا والرياح تقطع التيار عن 14 ألف مسكن
شاهد: رياح في هولندا تدفع مترجلا عشرات الأمتار إلى الخلف
شاهد: سلسلة بشرية "نسوية" على امتداد سبعة كيلومترات للتنديد بالعنف ضد المرأة
شاهد: "جرذ ضخم" يتصدر استعراضا مائيا في ثاني أيام كرنفال البندقية
شاهد: مئات الفوانيس الطائرة والمضيئة تزيّن سماء تايوان
هونغ كونغ: انتهاء الإضراب الطبي المطالب "بإغلاق الحدود مع الصين"
شاهد: المئات يتنافسون في مسابقة تزلج "تحت ضوء القمر" في جبال الألب