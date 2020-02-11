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شاهد: أمطار غزيرة تتسبب في فيضانات وانزلاقات طينية في البرازيل

التقط شاب مشهدا مصورا مأساويا بواسطة هاتفه في ساو بالو البرازيلية، وهو يشاهد منازل في سفح الجبل تتعرض للردم بسبب الانزلاقات الطينية، التي تسييت بها أمطار غزيرة. ويقول شاهد العيان غابريال فرانسا البالغ من العمر 27 سنة، إنه سمع صياحا في جوار منزله، فخرج وصور مشهد انزلاق التربة وهي تغمر المنازل. وقد وصل فريق الطوارئ لاحقا إلى مكان الحادث، حيث أنقذ فتاة حوصرت تحت أحد المنزلين الذين غمرتهما التربة، فيما تضرر منزل آخر جزئيا.

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