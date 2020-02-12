شاهد: مظاهرة في باريس للمطالبة بإطلاق سراح باحثيْن معتقليْن في إيران

تجمع ناشطون حقوقيون في ساحة تروكاديرو في باريس للمطالبة بالإفراج عن الباحثة في مركز الأبحاث الدولية بكلية العلوم السياسية بباريس، فاريبا عادل خاه، وزميلها المتخصص في شؤون القرن الإفريقي في المركز نفسه رولان مارشال.
ورفع المتظاهرون لافتات تحمل عبارات تضامن ومطالب بإطلاق السراح الباحثين.
وكانت إيران قد اعتقلت عادل خاه ومارشال في حزيران/ يونيو من العام الماضي بتهم تتعلق بالتواطؤ للإضرار بالأمن القومي والدعاية ضد النظام الإيراني.
وتحدث الناشطون عن أوضاع سيئة يعاني منها المعتقلان خاصة مع تدهور حالة فاريبا الصحية بسبب إضرابها عن الطعام منذ 24 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
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