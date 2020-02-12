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شاهد: دمار يلف قرى محافظة إدلب بعد تكثيف هجمات النظام السوري وروسيا

أظهرت لقطات جوية آثار الدمار الذي لحق بقرى تابعة لمحافظة إدلب وتحديداً معارة النعسان، بعد القصف الذي تعرضت له بإطار هجوم النظام السوري وروسيا على آخر معاقل المعارضة المسلحة في البلاد.

وواصلت قوات النظام السوري يوم الأربعاء هجومها في شمال غرب البلاد، حيث قامت بتأمين الطريق السريع M5 الحيوي الذي يربط أكبر أربع مدن في البلاد، مع تصاعد التوترات مع تركيا التي تدعم مجموعات المتمردين.

واستولت قوات النظام على سلسلة من البلدات والقرى من الفصائل المسلحة في غرب محافظة حلب منذ ليلة الثلاثاء ، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان وجريدة الوطن السورية.

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