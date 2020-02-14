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شاهد تيميا، أول نادلة آلية في أفغانستان

بعد عقود من الحروب التي دمرت البنية التحتية في كابول، يضفي مشهد النادلة الآلية شيئاً من المرح للبعض بينما يرى آخرون أن تيميا تشكل تهديدا لحالة البطالة المأساوية في البلاد

تدعى النادلة الآلية ب"تيميا"، طولها 150 سنتيمترًا (خمسة أقدام) باستطاعتها نقل الصواني، طلبات الزبائن وقول عبارات أساسية باللغتين الأساسيتين في أفغانستان مثل: شكرا جزيلا لك، عيد ميلاد سعيد.

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