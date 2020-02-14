شاهد: احتفالات العشاق بعيد الحب من برج إيفل

احتفلت باريس المعروفة بمدينة الحب، يوم الجمعة بدعوة العشاق إلى برج إيفل.

وتم تحويل الطابق الأول من البرج الشهير إلى مساحة خاصة للعشاق، إذ تم تعليق بالونات حمراء على شكل قلب أمام نافذة بانورامية كبيرة خصصت للتقبيل.

كما شارك بعض الأزواج أسماءهم على ملصقات ووضعوها على النافذة.