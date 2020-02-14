Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

عاجل
euronews_icons_loading
شاهد: احتفالات العشاق بعيد الحب من برج إيفل

احتفلت باريس المعروفة بمدينة الحب، يوم الجمعة بدعوة العشاق إلى برج إيفل.

وتم تحويل الطابق الأول من البرج الشهير إلى مساحة خاصة للعشاق، إذ تم تعليق بالونات حمراء على شكل قلب أمام نافذة بانورامية كبيرة خصصت للتقبيل.

كما شارك بعض الأزواج أسماءهم على ملصقات ووضعوها على النافذة.

No Comment المزيد من

لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox