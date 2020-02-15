شاهد: عداء يقطع 66 ألف متر في شقته خوفا من فيروس كورونا الجديد

اختار العداء الصيني بان جانسو ممارسة التدريبات الرياضية داخل شقته الصغيرة في مدينة هانغتشو الصينية، لا حبا بالبقاء في المنزل وإنما خوفا من التقاط عدوى فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19"، وقد تمكن من الجري مسافة 66 كيلومترا على شكل حلقات مغلقة حول سريره، وهرولة داخل الحمام في مدة 6 ساعات و 41 دقيقة، ليمنح نفسه الميدالية الذهبية، على حد تعبيره.

وترتفع المخاوف يوميا من انتشار الفيروس بعد أن أودى بحياة أكثر من 1520 شخصا في الصين وحدها حتى الآن، وتشجع الحكومة مواطنيها على ممارسة التمارين الرياضية قدر الإمكان لرفع اللياقة البدنية في محاولة لمقاومة المرض الناشئ جراء الإصابة بالفيروس.