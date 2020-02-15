شاهد: كرنفال فياريجو يستقطب آلاف الزوار في طبعته 147

انطلقت فعاليات الطبعة الـ 147 لكرنفال فياريجيو في إيطاليا، والذي يعد أحد أشهر وأقدم التظاهرات الثقافية في أوروبا حيث يستقطب أكثر من 600 ألف شخص كل عام. ويقدم الكرنفال أعمالا فنية تظهر فقط الطبيعة والبحر والامور الحياتية الجميلة للسكان، على أن يتم تحطيم جميع هذه الاعمال الفنية المشاركة وإعادة تدويرها إلا تلك التي تفوز بالجائزة. ويستمتع زوار الكرنفال بحفلاته المسائية على طول شوارع ليبرتي الساحلية. ويحتفل الحدث الذي يستمر شهرا بالروابط بين الأجيال مع كوكبة من الضيوف المميزين والمشاهير.
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