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شاهد: مزارعو فالنسيا يحتجون على تدني الأسعار بإغلاق الطرق

أغلق آلآف المزارعين الإسبان الطرق في مدينة فالنسيا يوم الجمعة في احتجاج للمطالبة "بأسعار عادلة" لمنتجاتهم.

خلال ساعات الصباح أوقف آلاف المتظاهرين ومئات الجرارات حركة السير في عدة طرق بمدينة فالنسيا الساحلية بمنطقة الأندلس الجنوبية.

منذ نهاية شهر يناير/كانون الثاني انضم آلاف المزارعين ومربي الماشية إلى موجة احتجاج متزايدة على انخفاض الأسعار وارتفاع تكاليف الإنتاج التي تقول النقابات إنها أدت إلى تآكل الربح.

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