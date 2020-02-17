شاهد: العاصفة "دينيس" تصل إلى فرنسا وتتسبب بانقطاع الكهرباء عن آلاف البيوت

بعد الخراب الذي أصاب المملكة المتحدة والفيضانات التي خلفتها العاصفة دينيس نتيجة هطول أمطار غزيرة، وصلت تأثيرات العاصفة أيضاً إلى شمال غرب فرنسا وشهدت منطقة بريتاني الفرنسية رياحا قوية وأمواجا عالية.

وتسببت العاصفة "دينيس" بانقطاع التيار الكهربائي عن 20 ألف منزل في شمال غرب البلاد اليوم الإثنين.