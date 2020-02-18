شاهد: مدن انجلترا وويلز تبدأ بالتعافي من آثار العاصفة دينيس

بدأت العديد من المناطق في إنجلترا وويلز التي أغرقت بالفيضانات في عطلة نهاية الأسبوع، بعدما حلت عليها العاصفة "دينيس" مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح قاربت سرعتها 150 كلم في الساعة، بالتعافي من آثار الدمار اليوم الثلاثاء.
وبحسب وكالة البيئة سجلت إنجلترا رقماً قياسياً لـ"أكبر عدد من الإنذارات والتحذيرات من الفيضانات، لم تشهد البلاد مثله سابقاً" بسبب دينيس.
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