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شاهد: آلاف الأشخاص حضروا "قفزة الملاك" في كرنفال البندقية السنوي

أقدمت الشابة ليندا باني من مدينة البندقية بالقفز من برج جرس كاتدرائية القديس مرقس في المدينة الإيطالية الشهيرة إلى الميدان وهي موصولة بحبل. وحضر قفزة باني، من تم اختيارها في الكرنفال الماضي لتجسد شخصية الملاك في دورة العام 2020 آلاف الأشخاص الذين توافدوا إلى المكان. وارتدت ملاك هذا العام الملابس التنكرية باللون البرتقالي.

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