شاهد: الآلاف يحتشدون في شوارع البرازيل للمشاركة في كرنفال ساو باولو

خرج آلاف الأشخاص إلى شوارع ساو باولو البرازيلية للاحتفال بالكرنفال الشعبي المنتظر في أسبوعه الأول، مرتديين أزياء متعددة الألوان.

هذا وشارك المحتشدون بالعروض الراقصة وتفاعلوا بشكل كبير مع الفرق الموسيقية. وأكد أصحاب البسطات التي تم انتشارها على طول الخط لبيع الملابس التنكرية والمأكولات أن المبيعات سجلت ارتفاعا ملحوظا في العامين الأخيرين.