شاهد: الآلاف يحتشدون في شوارع البرازيل للمشاركة في كرنفال ساو باولو

خرج آلاف الأشخاص إلى شوارع ساو باولو البرازيلية للاحتفال بالكرنفال الشعبي المنتظر في أسبوعه الأول، مرتديين أزياء متعددة الألوان.
هذا وشارك المحتشدون بالعروض الراقصة وتفاعلوا بشكل كبير مع الفرق الموسيقية. وأكد أصحاب البسطات التي تم انتشارها على طول الخط لبيع الملابس التنكرية والمأكولات أن المبيعات سجلت ارتفاعا ملحوظا في العامين الأخيرين.
No Comment المزيد من
شاهد: الجرارات والمعدات الفلاحية تشل حركة المرور في إسبانيا
شاهد: بوتين يتحكم في إردوغان بمهرجان اثنين الزهور بألمانيا
شاهد: مهرجان الهواء للتراث الصحراوي وموسيقي الطوراق في النيجر
شاهد: مدن انجلترا وويلز تبدأ بالتعافي من آثار العاصفة دينيس
شاهد: مسابقة لبناء هياكل من الثلوج بأقل من 3 ساعات في مدينة نوفوسيبيرسك الروسية
شاهد: آلاف الأشخاص حضروا "قفزة الملاك" في كرنفال البندقية السنوي
شاهد: مباريات حامية لـ"كرة الثلج" اليابانية في الدائرة القطبية الروسية
شاهد: العاصفة "دينيس" تصل إلى فرنسا وتتسبب بانقطاع الكهرباء عن آلاف البيوت
شاهد: ترامب يقود "الوحش" على حلبة دايتونا
شاهد: آلاف البرازيليين في الشوارع للمشاركة فى كارنفال ريو دى جانيرو
شاهد: 10 آلاف راهب يشاركون في صلوات تأبين ضحايا المركز التجاري في تايلاند
شاهد: غضب النساء المكسيكيات يقض مضجع ساكن القصر الرئاسي
شاهد: كرنفال فياريجو يستقطب آلاف الزوار في طبعته 147
شاهد: عداء يقطع 66 ألف متر في شقته خوفا من فيروس كورونا الجديد