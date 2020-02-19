شاهد: الجرارات والمعدات الفلاحية تشل حركة المرور في إسبانيا

احتج الثلاثاء أكثر من 5000 مزارع من مقاطعة إكستريمادورا في شرق إسبانيا على مستقبلهم الذي أضحى مهددا بعد ركود أسعار منتجاتهم في الأسواق المحلية منذ سنوات. وحاصرت الجرارات الشوارع وأغلقت الطرقات بهدف وقف حركة المرور ولفت إنتباه الحكومة. ويطالب المزارعون الإسبان الحكومة بزيادة عادلة في الأسعار التي بقيت على حالها منذ عشرين عامًا. كما ناشد المزارعون الحكومة في هذه المرحلة بالذات بضرورة تغيير السياسة الزراعية.