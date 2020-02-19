شاهد: الجرارات والمعدات الفلاحية تشل حركة المرور في إسبانيا

احتج الثلاثاء أكثر من 5000 مزارع من مقاطعة إكستريمادورا في شرق إسبانيا على مستقبلهم الذي أضحى مهددا بعد ركود أسعار منتجاتهم في الأسواق المحلية منذ سنوات. وحاصرت الجرارات الشوارع وأغلقت الطرقات بهدف وقف حركة المرور ولفت إنتباه الحكومة. ويطالب المزارعون الإسبان الحكومة بزيادة عادلة في الأسعار التي بقيت على حالها منذ عشرين عامًا. كما ناشد المزارعون الحكومة في هذه المرحلة بالذات بضرورة تغيير السياسة الزراعية.
No Comment المزيد من
شاهد: بوتين يتحكم في إردوغان بمهرجان اثنين الزهور بألمانيا
شاهد: مهرجان الهواء للتراث الصحراوي وموسيقي الطوراق في النيجر
شاهد: مدن انجلترا وويلز تبدأ بالتعافي من آثار العاصفة دينيس
شاهد: مسابقة لبناء هياكل من الثلوج بأقل من 3 ساعات في مدينة نوفوسيبيرسك الروسية
شاهد: آلاف الأشخاص حضروا "قفزة الملاك" في كرنفال البندقية السنوي
شاهد: مباريات حامية لـ"كرة الثلج" اليابانية في الدائرة القطبية الروسية
شاهد: العاصفة "دينيس" تصل إلى فرنسا وتتسبب بانقطاع الكهرباء عن آلاف البيوت
شاهد: ترامب يقود "الوحش" على حلبة دايتونا
شاهد: آلاف البرازيليين في الشوارع للمشاركة فى كارنفال ريو دى جانيرو
شاهد: 10 آلاف راهب يشاركون في صلوات تأبين ضحايا المركز التجاري في تايلاند
شاهد: غضب النساء المكسيكيات يقض مضجع ساكن القصر الرئاسي
شاهد: كرنفال فياريجو يستقطب آلاف الزوار في طبعته 147
شاهد: عداء يقطع 66 ألف متر في شقته خوفا من فيروس كورونا الجديد
شاهد: غريتا تونبرغ في مظاهرة بيئية بستوكهولم