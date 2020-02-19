شاهد: بوتين يتحكم في إردوغان بمهرجان اثنين الزهور بألمانيا

قدمت جمعية ماينز الألمانية الثلاثاء الدمى التي يفترض أن يتم رفعها في المواكب التنكرية التقليدية التي ستجوب شوارع مدينة كولونيا في إطار مهرجان "اثنين الزهور" الذي يسبق ثلاثاء المرافع، الذي يعطي إشارة بدء موسم الصيام المسيحي.
ومن أبرز الشخصيات المقرر ظهورها خلال موكب العام الجاري، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي يرفع يده منتصرا، وتجلس خلفه ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية. ويضم الموكب أيضا دمية أخرى للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يظهر وهو يمسك بجهاز التحكم عن بعد لتوجيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجالس فوق دبابة. إضافة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يظهر وهو يعزف القيثارة.
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