شاهد: حملة تضامن وصلوات على أوراح ضحايا اعتداءي هاناو العنصريين

تجمع الكثير من الأشخاص ساعات فقط بعد جريمتي قتل عنصريتين في مدينة هاناو ووضعت الأزهار والشموع في محيط المقهيين اللذين شهدا هجوما مسلحا قتل فيه تسع ضحايا. وتجمع آلاف الأشخاص في وسط مدينة هاناو قرب فرانكفورت وأيضا في هامبورغ وبرلين علاوة على خمسين مدينة أخرى، للتعبير عن رفضهم للكراهية والعنصرية. وفي هاناو أدى متعاطفون مع الضحايا صلاة، بحضور رئيس البلاد فرانك فالتر شتاينماير الذي حث مواطنيه على "اظهار التضامن" مع الضحايا.