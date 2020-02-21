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شاهد: كرنفال البندقية يُبدع في الأقنعة والعروض

احتفل سكان مدينة البندقية الإيطالية بالمهرجان السنوي"كرنفال فينيسيا 2020" في ساحة سان ماركو الواقعة على طول ساحل قناة كاناريجيو، حيث من المتوقع ان يستمر المهرجان إلى غاية الـ 25 فبراير/ نيسان الجاري. ويعود تاريخ مهرجان البندقية بعد انتصار جمهورية البندقية على بطريرك أكويليا أولريكو دي تريفين في العام 1162 حيث تجمع الناس في ميدان سان ماركو للاحتفال.

ترافق الأقنعة عيد الخميس البدين الكاثوليكي التقليدي، في رحلة من نوع خاص يعود تاريخها إلى العام 1162. ومن أجل تذكر محاولة التمرد، كان على خليفة أولريكو أن يرسل كل عام ثورًا، كرمز للبطريرك إلى دوق البندقية.

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