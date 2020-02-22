شاهد: نشطاء السلام الأخضر يقتحمون محطة نووية لتوليد الطاقة في فرنسا

اقتحم 26 ناشطًا في منظمة السلام الأخضر "غرين بيس" موقع محطة تريكاستين للطاقة النووية في منطقة دروم بفرنسا لتنفيذ عملية "تفكيك" رمزية بسبب حالتها "المهترئة". وقامت الشرطة الفرنسية بإلقاء القبض على الناشطين بعد وقت قصير من اقتحامهم المحطة النووية. هذا وتطالب جمعيات حماية البيئة بالغلق الفوري للمحطات النووية توليد الطاقة في البلاد والبالغ عددها 19 بسبب تأثيرها السلبي على البيئة. وقررت السلطات إغلاق المفاعل النووي رقم 1 في محطة فيسنايم للطاقة النووية بشكل نهائي ليلة الجمعة إلى السبت 22 فبراير 2020.