شاهد: تهافت على المؤن في محلات تجارية شمال إيطاليا وسط مخاوف من توسع انتشار فيروس كوفيد-19

ازدحمت المحلات التجارية في إيطاليا حيث تدفق الناس للتزود بالمؤن في محافظة لودي، بعد أن قررت السلطات منع الدخول أو الخروج من مناطق انتشر فيها فيروس كوفيد-19 (كورونا)، الذي توسع انتشاره في العالم انطلاقا من الصين. ووضع الناس أقنعة على وجوههم وقد نفدت من الصيدليات. وقد شهدت إيطاليا ارتفاعا لافتا لعدد المصابين بالفيروس خلال اليومين الأخيرين، إذ أصيب أكثر من 100 شخص وتوفي اثنان جراء الفيروس. وقد فرضت السلطات الإيطالية الحجر الصحي على 11 بلدة في محافظتي لمباردي وفينيتو شمال البلاد، حيث اغلقت المؤسسات التربوية والمحلات التجارية والمطاعم أبوابها، كما الغيت التظاهرات الرياضية والجماهيرية.