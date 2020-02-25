شاهد: مهرجان "اثنين الزهور" ينطلق في مدينة كولونيا الالمانية

تنطلق كل عام تقريباً في مِثل هذه الأيام فعاليات الاحتفال بكرنفال (Rosenmontag) أو "أثنين الزهور" في مدينة كولونيا بألمانيا، حيث يمتد لمدة ستة أيام ويحتفل به بين نهاية فبراير/شباط وبداية مارس/آذار، بمناسبة الفترة التي تسبق "الصوم الكبير"، ويشتهر موكب (Rosenmontag)، بالطوافات المشهورة التي تعتمد السخرية والدعابة، هذا العام تم التطرق إلى عمليات القتل العنصرية الأخيرة في هاناو، إضافة إلى قادة العالم مثل فلاديمير بوتين وجونغ كيم إيل ودونالد ترامب