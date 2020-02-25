Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

عاجل
euronews_icons_loading
شاهد: مهرجان "اثنين الزهور" ينطلق في مدينة كولونيا الالمانية

تنطلق كل عام تقريباً في مِثل هذه الأيام فعاليات الاحتفال بكرنفال (Rosenmontag) أو "أثنين الزهور" في مدينة كولونيا بألمانيا، حيث يمتد لمدة ستة أيام ويحتفل به بين نهاية فبراير/شباط وبداية مارس/آذار، بمناسبة الفترة التي تسبق "الصوم الكبير"، ويشتهر موكب (Rosenmontag)، بالطوافات المشهورة التي تعتمد السخرية والدعابة، هذا العام تم التطرق إلى عمليات القتل العنصرية الأخيرة في هاناو، إضافة إلى قادة العالم مثل فلاديمير بوتين وجونغ كيم إيل ودونالد ترامب

No Comment المزيد من

لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox