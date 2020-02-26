شاهد: كوريا الجنوبية تشرف على تطهير المرافق العامة للحد من انتشار فيروس كورنا

تواصل السلطات الكورية الجنوبية تطهير المرافق العامة لاحتواء انتشار الفيروس الجديد الذي تسبب في إصابة الآلاف. وكإجراء احترازي، أبلغ مركز مقاطعة سونجبا للرياضة والثقافة في سيول أعضاءه أن المركب الرياضي سيغلق أبوابه إلى غاية نهاية الشهر المقبل بعيد إعلان الحكومة عن تأكيد مصابين بفيروس كورونا في المنطقة.
وتعتبر كوريا الجنوبية ثاني دولة الأكثر تضررا بفيروس كورونا في العالم بعد الصين حيث أحصت السلطات وجود 977 حالة، وتمّ تأكيد 10 وفيات جراء الإصابة بالفيروس.
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