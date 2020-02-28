شاهد: أبرز أحداث الأسبوع في العالم

يورونيوز تستعرض معكم أبرز أحداث الأسبوع حول العالم:
ريو دي جانيرو-البرازيل
استمر مئات الآلاف من البرازيليين، في احتفالاتهم بالكرنفال الشعبي السنوي، حتى بعد أن أعلنت الحكومة عن اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا. وقُدمت عروض مختلفة خلال الكرنفال على غرار منافسات مدارس السامبا لتقديم أفضل ماعندهم من الرقصات المتنوعة. ويهدف الكرنفال إلى تسليط الضوء على القضايا المهمة في البرازيل مثل العنصرية والتعصب الديني والعنف.
كوريا الجنوبية
تسعى السلطات الكورية الجنوبية لتطهير جل المرافق العامة لاحتواء انتشار الفيروس الجديد "كوفيد-19"، باعتبارها ثاني دولة الأكثر تضررا بفيروس كورونا في العالم بعد الصين.
اليونان-ليسبوس
اندلعت الأربعاء مواجهات في جزيرة ليسبوس قرب بلدة مانتامادوس، بين مئات المتظاهرين وعناصر الشرطة. بعد أن أعلنت السلطات اليونانية أنّها قد تستولي على الأراضي لمدة ثلاث سنوات لبناء مخيمات جديدة للمهاجرين.
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